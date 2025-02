Krijgt Groenewegen wel een opvolger? Nederlands kampioenschap is in gevaar

De Nederlandse wielerbond KNWU moet op zoek naar een andere locatie voor het NK wielrennen. Een NAVO-top en een tekort aan lokale politie gooit roet in het eten.

Eind juni zou in Nijmegen en Berg en Dal het NK wielrennen georganiseerd worden. Maar dat kan dus niet doorgaan, liet de KNWU woensdag weten in een persbericht. Er wordt nu gezocht naar een andere locatie.

"Ondanks alle inspanningen kan het Nederlands Kampioenschap Wegwielrennen eind juni helaas niet doorgaan in Nijmegen en Berg en Dal. De NAVO-top, die in dezelfde week in Den Haag plaatsvindt en het daardoor ontstane tekort aan beschikbare agenten, gooit roet in het eten."

De KNWU had gerekend op een beperkt aantal lokale politieagenten die beschikbaar zouden zijn om het NK te organiseren, maar die zijn er dus niet. "Dat betekent dat ook met een minimale beschikbaarheid van de politie het Nederlands Kampioenschap wegwielrennen helaas geen doorgang kan vinden."

Gaat het NK nog door?

De KNWU probeert nu in allerijl nog een alternatieve locatie te vinden voor het Nederlands kampioenschap. Of het NK op losse schroeven staat of er naar een andere datum moet worden uitgeweken, is ook niet duidelijk.

Eind juni vorig jaar kroonde Dylan Groenewegen zich voor de tweede keer tot Nederlands kampioen, bij de vrouwen werd Chantal van den Broek-Blaak al voor de derde keer in haar carrière Nederlands kampioene.