Nieuw jaar, nieuwe start: Cian Uijtdebroeks vermijdt Tadej Pogacar met goede redenen

Voor Cian Uijtdebroeks wordt 2025 een nieuw begin. Na een moeilijk 2024, met een blessure, wil Uijtdebroeks opnieuw leren winnen.

Cian Uijtdebroeks trapt vrijdag zijn seizoen af in de Muscat Classic, een eendagswedstrijd in Oman. Vanaf zaterdag rijdt Uijtdebroeks ook de vijfdaagse Ronde van Oman. Daar stond hij ook in 2023 al aan de start en werd hij negende.

Voor Uijtdebroeks is het opnieuw wat terug naar af na een minder 2024. De oorzaak daarvan werd pas na het seizoen ontdekt, namelijk een beknelde zenuw in zijn onderrug. Daar is deze winter aan gewerkt, al is Uijtdebroeks er nog dagelijks mee bezig.

Uijtdebroeks wil opnieuw leren winnen in 2025

Maar Visma-Lease a Bike wil van Uijtdebroeks ook opnieuw een winnaar maken. Na zo'n drie jaar bij de profs heeft Uijtdebroeks nog geen profwedstrijd gewonnen. Door wedstrijden van een kleiner programma te kiezen, wil Uijtdebroeks opnieuw leren winnen.

"Als je altijd tegen Pogacar gaat rijden, dan gaat het niet lukken, hé", lacht Uijtdebroeks bij WielerFlits. "Ik ga daarom ook enkele kleinere wedstrijden rijden." En daarin wil Uijtdebroeks dus strijden voor de zege.

"Ik wil diep in de finales zitten. Proberen voor de winst te gaan." Vorig jaar lag de focus op het halen van een top-10, nu gaat Uijtdebroeks met een andere mindset naar wedstrijden. Daarom rijdt hij ook lastige eendagskoersen zoals de Faun-Ardèche Classic en de Faun Drome Classic.