Sep Vanmarcke is niet gelukkig met wat hij ziet: "Dat blijft een probleem in de koers"

Het wielerseizoen is zo'n enkele weken aan de gang, maar toch zijn er al een aantal trends vast te stellen. Sep Vanmarcke ziet onder meer dat er nog altijd vaak gevallen wordt.

Er is dit jaar al gekoerst in Australië, Saoedi-Arabië en Spanje, deze week worden onder meer de Ster van Bessèges, de Ronde van Valencia en de UAE Tour voor vrouwen afgewerkt. Begin maart begint ook het Vlaamse voorjaar.

Het wielerseizoen is dus nog pril, maar toch ziet Sep Vanmarcke alweer een trend opduiken. "Wat mij is opgevallen: er wordt dit seizoen opnieuw veel gevallen", zegt Vanmarcke bij Het Nieuwsblad. Zo liggen enkele renners alweer in de lappenmand.

Dylan van Baarle brak al opnieuw zijn sleutelbeen in de Tour Down Under, Nils Eekhoff knalde in de AlUla Tour in de laatste kilometer van een sprint tegen een lantaarnpaal. Hij brak daarbij zijn kaak en enkele tanden.

Vanmarcke pleit voor meer veiligheid

"Veiligheid blijft een probleem in de koers", zegt Vanmarcke. De ex-renner heeft dan ook al enkele ideeën die in theorie morgen al kunnen uitgevoerd worden en die de koers een stuk veiliger zouden kunnen maken.

Volgens Vanmarcke doen organisatoren van wedstrijden hun best om bescherming te plaatsen voor wanneer renners vallen, maar wordt er aan de oorzaken van valpartijen zelf niets gedaan.