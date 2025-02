📷 "Dit is onaanvaardbaar": Soudal Quick-Step en co nemen drastische maatregel na nieuw incident

Een zoveelste incident met een auto op het parcours in de Ster van Bessèges is er voor enkele ploegen te veel aan. Onder meer Soudal Quick-Step besloot af te draaien naar de bussen.

Donderdag was er in de tweede rit al een incident met een auto in de Ster van Bessèges, die net niet inreed op het peloton. Het zorgde wel voor een domino-effect en valpartij in het peloton, waardoor Maxim Van Gils in de gracht belandde en moest opgeven.

Vrijdag was het opnieuw prijs, na amper twaalf kilometer. Op een rotonde stonden de renners plots oog in oog met een auto, waarop de renners in de remmen knepen. Er werd overleg gepleegd en de wedstrijd ging uiteindelijk verder.

De beklimming en de afdaling van de Cols des Brousses werden geneutraliseerd. Ook de laatste lokale ronde en een tweede beklimming van de Cols des Brousses zou geschrapt worden. De uitslag zou worden vastgelegd bij de eerste passage aan de finish.

Acht ploegen weigeren verder te rijden

Dat was voor enkele ploegen echter niet voldoende. Soudal-Quick Step, Decathlon-AG2R, Red Bull-Bora-Hansgrohe, EF-EasyPost, Uno-X Mobility, Unibet Tietema Rockets, INEOS Grenadiers en Lidl-Trek besloten om terug te keren naar hun ploegbussen.

"We vinden dit onaanvaardbaar", schrijft Soudal-Quick Step over de vele incidenten. "De veiligheid van onze renners en staf gaat boven alles. Daarom passen we voor de herstart van deze rit." Zo'n 90 renners zijn wel in koers gebleven.

Our team is one of the several that have decided to retire from today’s #EDB25 stage due to several incidents over motor vehicles being allowed onto the race course.



We find this unacceptable and decided not to rejoin the stage as we prioritise the safety of our rides and staff. — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) February 7, 2025

#EDB25 Following another incident early in today’s stage involving a vehicle, our riders have decided not to continue and have retired from the stage. The safety of our riders is paramount and we felt not enough was being done. — Lidl-Trek (@LidlTrek) February 7, 2025