Maxim Van Gils krijgt medisch verdict na opgave, ook andere topper geeft op in Ster van Bessèges

Maxim Van Gils heeft donderdag de strijd moeten staken in de Ster van Bessèges door een valpartij. Hij onderging onderzoeken in het ziekenhuis, maar heeft geen breuken opgelopen.

Met een vierde plaats in de eerste rit van de Ster van Bessèges was het debuut van Maxim Van Gils bij Red Bull-BORA-hansgrohe veelbelovend. Maar in de tweede rit ging het dus voor de Belg en dat door een auto die net niet inreed op het peloton.

De auto kwam niet in aanraking met de renners, maar door een domino-effect ging onder meer Van Gils wel tegen de grond. Hij belandde in een gracht en kon zijn weg niet meer verderzetten. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht ter controle.

Vrijdagochtend kwam zijn ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe met een update over Van Gils. Hij zou enkel "pijnlijke kneuzingen" en geen breuken heeft opgelopen. "We hebben er vertrouwen in dat hij de komende dagen al zal herstellen en snel de training zal kunnen hervatten."

Ook Pedersen moet de strijd staken

Naast Van Gils moest ook Mads Pedersen er de brui aan geven in de Ster van Bessèges. De Deen kampt al enkele dagen met maag-darmproblemen en is vrijdag niet meer van start gegaan in de derde etappe.

"Mads reist nu terug naar huis om zich voor te bereiden op de komende Ronde van de Provence", laat Lidl-Trek weten. De Ronde van de Provence gaat op 14 februari van start en duurt drie dagen.