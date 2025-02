Eerste zege voor Visma Lease a Bike in Ronde van Oman: "Dat maakt het des te mooier"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Visma Lease a Bike heeft zijn eerste seizoenszege beet. Daarvoor zorgde Olav Kooij in de Ronde van Oman.

Olav Kooij bezorgde Visma Lease a Bike zijn eerste overwinning van het seizoen. Hij won de eerste rit van de Ronde van Oman. Met Daniel McLay en beloftenwereldkampioen Niklas Behrens kon Kooij rekenen op twee nieuwe aanwinsten in zijn sprinttrein. Het duo loodste de Nederlander op het goede moment naar voren.

“Ik ben tevreden dat ik hier meteen mijn eerste zege van het jaar kon boeken”, reageerde Kooij na afloop. “Voor de start van deze ronde hadden we deze etappe met stip aangeduid. In het peloton namen we dan ook onze verantwoordelijkheid.”

“We voerden vandaag alles perfect uit. Ik moet zeker mijn ploeggenoten bedanken. Ze zorgden ervoor dat ik op een ideale plek mijn sprint kon inzetten. Het voelde geweldig. Ik kijk ernaar uit om straks in de leiderstrui rond te rijden. Al zullen de komende etappes zwaarder worden dan die van vandaag.”

Ook ploegleider Maarten Wynants is tevreden met de zege. “Het is fijn dat de nul van het bord is”, lacht de Belg. “Met Daniel en Niklas hadden we vandaag een onuitgegeven lead-out voor Olav.”

“Het was geen gemakkelijke dag voor ons. Pietro, die als belofte de kans krijgt om zich te tonen bij het WorldTeam, leverde uitstekend werk in het peloton. Het was een overwinning van de hele ploeg. Dat maakt het des te mooier”, besluit hij.