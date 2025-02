"Eigenlijk vragen ze het aan renners": Laurens Sweeck snapt het allemaal niet

Het veldritseizoen heeft de toeschouwers meer dan ooit kunnen bekoren. Toch was het opvallend dat heel wat renners geregeld niet van de partij waren.

Zes van de negen Belgen die geselecteerd waren voor het WK veldrijden waren afgelopen woensdag van de partij in Maldegem.

Wout van Aert en Thibau Nys hadden in Liévin een punt achter hun seizoen gezet. Michael Vanthourenhout was er niet bij door ziekte.

De voorbije winter hebben heel wat renners door ziekte moeten afhaken. Sommigen deden wel mee, maar je zag duidelijk dat ze niet voluit konden gaan.

De reden is niet ver te zoeken, zo vertelt Laurens Sweeck aan in een interview met Het Nieuwsblad. De kalender zit gewoon veel te vol met crossen.

“In mijn eerste profjaren was de wedstrijd in Baal, op 1 januari, traditioneel de afsluiter van de drukke periode”, klinkt het bij de renner van Crelan-Corendon. “Nu is dat niet langer het geval en hebben we tussen Baal en het BK in nog drie pittige wedstrijde gehad.”

Er volgden drie dagen met drie crossen: Koksijde (vrijdag 3 januari), Gullegem (zaterdag 4 januari) en Dendermonde (5 januari). “Dat zijn ook drie klassementscrossen. Tja, dat is eigenlijk aan renners vragen om wedstrijden over te slaan.”