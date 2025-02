Merckx onthult hoe Evenepoel het stelt, topdokter waarschuwt: "Zoniet is er een probleem"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel is aan het revalideren na zijn ongeval op training begin december. En dat doet hij onder meer samen met Eddy Merckx, die in dezelfde periode zijn heup brak.

Sinds begin februari kan Remco Evenepoel opnieuw buiten trainen op de fiets, nadat hij in januari al opnieuw op de rollen zat. Toch heeft Evenepoel ook nog altijd kinesitherapie nodig om zijn schouder volledig te laten herstellen.

Evenepoel trekt daarvoor naar Antwerpen en kinesist Thijs Hertsens, die onder meer ook Wout van Aert hielp revalideren. En ook Eddy Merckx is er een vaste klant, na zijn heupbreuk begin december is hij ook nog aan het revalideren.

"We zeggen goeiedag, hij is bezig met zijn kinesisten, ik met de mijne", zegt Merckx bij HLN. Het gaat goed met hem. Hij is gebrand om op oefenkamp te gaan. Maar hij heeft toch een serieuze blessure."

Topdokter over revalidatie Evenepoel

Dat benadrukt ook topdokter Toon Claes, Evenepoel ging onder het mes bij een van zijn zonen. Claes wijst er vooral op dat er een zenuw geraakt was in de schouder bij Evenepoel. Volgens Claes blijft het afwachten hoe dat zal genezen.

Claes verwacht dat het goed komt, maar houdt toch een slag om de arm. "Een dokter kan wel sturen wat te sturen valt, maar de natuur moet ook helpen genezen. Zoniet heb je een probleem. In de biologie heb je niet alles onder controle."