🎥 Vervaeke veegt na elf(!) jaar de nul weg, Evenepoel komt met heel mooie woorden

Louis Vervaeke heeft in de Ronde van Oman zijn eerste profzege geboekt. De meesterknecht van Remco Evenepoel bleef een aanstormend peloton maar net voor.

In een heuvelachtige tweede etappe van de Ronde van Oman zat Louis Vervaeke oorspronkelijk niet mee in de vroege vlucht. Maar hij ging op zoek naar de twee koplopers en reed samen met de Spanjaard Azparren een gat van zo'n drie minuten dicht.

Met zijn kompanen Azparren en Kulset had Vervaeke op tien kilometer van de streep nog een voorsprong van anderhalve minuut. Maar Vervaeke voelde dat het peloton dicht kwam en liet de twee andere vluchters achter.

UAE, Picnic-PostNL en Tudor zetten de achtervolging in op het laatste klimmetje van 1,7 kilometer. Vervaeke zag zij voorsprong stevig slinken, maar hield net genoeg over. In zijn elfde jaar als prof veegt Vervaeke de nul eindelijk weg.

Evenepoel feliciteert Vervaeke met zege

Vervaeke slaat ook een dubbelslag, want hij neemt ook de leiderstrui over van Olav Kooij in Oman. Hij heeft nu zes seconden voorsprong op zijn ploegmaat Paret-Peintre, de Brit Flynn volgt op 8 seconden. Maandag staat er een aankomst bergop op het programma.

Kopman en ploegmaat Remco Evenepoel was er als de kippen bij om Vervaeke te feliciteren met zij eerste zege. “Ik geloof het niet. Ik ben zo trots op je, grote broer. Je eerste zege. Dit is zo verdiend”, schreef Evenepoel.