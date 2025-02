Eli Iserbyt heeft het "moeilijk", maar vindt motivatie in iets opvallend: "Gelukkig mag het nu, want..."

Voor Eli Iserbyt was het WK veldrijden een teleurstelling, maar hij moet wel nog een week doorgaan. Om de motivatie niet helemaal te verliezen, heeft Iserbyt wat hulpmiddeltjes.

In Liévin werd Eli Iserbyt dertiende, op meer dan drie minuten van Mathieu van der Poel. Toch heeft Iserbyt zich goed herpakt, want zowel in Maldegem als in Middelkerke reed Iserbyt naar de tweede plaats.

Toch is het voor de voormalige Belgische kampioen niet makkelijk om zich nog te motiveren na het WK. "Een keer dat de wedstrijd bezig is, lukt dat wel. Maar 's ochtends en 's middags in de camper heb ik het moeilijk om de juiste motivatie te vinden", geeft Iserbyt toe bij Het Nieuwsblad.

Frituur houdt Iserbyt gemotiveerd

Zeker omdat het voor Iserbyt al (mentaal) een moeilijk seizoen was. Door zijn sluimerende blessure aan zijn been kan Iserbyt vaak niet voluit gaan. En dus probeert Iserbyt zich ook op andere manieren te motiveren.

"Je gaat al eens sneller een frietje eten. Zondag na het WK heb ik een bezoekje gebracht aan de frituur. ‘Gelukkig’ sta ik op dit moment eigenlijk iets te mager en moet ik niet al te veel meer op mijn eten letten."

Want voor de crossers is het al een lang seizoen geweest, waarbij elke dag er vaak hetzelfde uitziet. Daar hoort ook vroeg gaan slapen bij, zelfs eens laat gaan slapen voelt voor de crossers al onwennig aan.