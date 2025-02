Paul Herygers ziet maar één favoriet voor laatste drie crossen: "Zie hem niets meer uit handen geven"

Met Sint-Niklaas, Brussel en Oostmalle staan er nog drie crossen op het programma. Paul Herygers ziet maar één topfavoriet voor die resterende crossen.

Sinds het WK veldrijden staan Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Thibau Nys niet meer aan de start en kunnen de pure crossers weer strijden om de zege. Woensdag mocht Sweeck zegevieren in Maldegem, zaterdag was Nieuwenhuis aan het feest in Middelkerke.

In Lille was Laurens Sweeck opnieuw de beste, hij won de Krawatencross al voor de derde keer in zijn carrière. In de sprint ging Sweeck met veel meer snelheid op en over Iserbyt, Aerts kwam tekort en werd tweede.

Herygers ziet Sweeck als grote favoriet in laatste crossen

"We hebben van hem niets fout gezien, loepzuiver afgewerkt. Hij wint dan ook nog", was Paul Herygers achteraf lovend bij Sporza. Voor Sweeck al zijn zevende zege van het seizoen, volgens Herygers zal het niet de laatste zijn.

Volgende zaterdag staat Sint-Niklaas op het programma, zondag Brussel. Op 23 februari wordt het seizoen dan afgesloten in Oostmalle. "Het zou me sterk verbazen als hij daarvan nog een uit handen zou geven", was Herygers duidelijk.

Als Sweeck nog één keer wint, dan evenaart hij zijn record van acht zeges in één seizoen bij de profs. In 2022-2023 deed Sweeck dat, maar vorig seizoen won hij geen enkele keer. Dit seizoen vond hij zijn beste benen dus wel terug.