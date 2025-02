Richard Plugge doet opvallende bekentenis over budget van zijn ploeg Visma-Lease a Bike

Visma-Lease a Bike is een van de topploegen in het wielrennen, maar dat is niet zo wat het bugdet betreft. Dat onthult CEO Richard Plugge toch.

Toen Jumbo geen hoofdsponsor meer wilde zijn vanaf 2024 moest Richard Plugge op zoek naar een nieuwe sponsor voor zijn ploeg. Er werd zelfs even gedacht aan een fusie met Soudal Quick-Step, maar die kwam er niet.

Visma zette een stap vooruit en ook de Nederlandse PON-groep verhoogde zijn investering. PON is onder meer eigenaar van fietsenmerk Cervélo en ook eigenaar van twee naamsponsor Lease a Bike. En zo ging de ploeg verder als Visma-Lease a Bike.

Visma-Lease a Bike niet in top drie qua budget

Toch heeft de ploeg niet het grootste budget volgens CEO Richard Plugge. "Wij staan al een aantal jaar vijfde of zesde in de budgetranking. We hebben betrouwbare sponsors, wat heel belangrijk is", zegt hij bij In de Leiderstrui.

Toch kan de ploeg daarmee wel concurreren met de ploegen met een groter budget. Onder meer hoog eindigen op de WorldTour-ranking en overwinningen binnenhalen is daarin belangrijk volgens Plugge, maar dat zegt niet alles.

"In 2023 waren wij objectief niet de nummer één ploeg in de WorldTour-ranking, maar iedereen die ik sprak zei dat wij de beste ploeg ter wereld waren. Dat was het meeste waard. En of we dan eerste, tweede of derde in de WorldTour zijn geworden…"