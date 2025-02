Superzondag voor Eli Iserbyt: "Een heel belangrijke wedstrijd"

Eli Iserbyt werd in Middelkerke zaterdag tweede. Maar vandaag in Lille is nog belangrijker voor hem.

Eli Iserbyt moest in de Superprestige enkel Joris Nieuwenhuis voor laten gaan. “Toen Joris Nieuwenhuis ging aanvallen, was het beste eraf bij mij”, zei Eli Iserbyt na afloop. “Even kon ik nog naar hem toe rijden, maar toen hij opnieuw versnelde, wist ik meteen dat de tweede plaats het hoogst haalbare was. Jammer, maar het is nu zo.” Iserbyt kwam niet meer in aanmerking voor het eindklassement van de Superprestige. Vandaag is dat eventjes anders. “Een goed eindklassement in de Superprestige zat er sowieso niet meer in. In Lille volgt een heel belangrijke wedstrijd. Daar heb ik mijn leiderspositie in een klassement te verdedigen”, klinkt het. In de stand van de X2O Badkamers Trofee heeft Iserbyt een voorsprong van 2 minuten en 48 seconden op Toon Aerts. Lille is de voorlaatste manche van het regelmatigheidscriterium.