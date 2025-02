Volledige duidelijkheid over Tourselectie Campenaerts: andere belangrijke Visma-pion moet zo teleurstellend nieuws slikken

De overstap van Victor Campenaerts naar Visma-Lease a Bike is toch wel één van de meer opvallende moves wat het vertrekken of aantrekken van renners betreft. Bovendien gaat Campenaerts al zeker naar de Tour.

Het komt haast nooit voor dat een renner die in steun van een kopman naar de Tour zou gaan aan het begin van het jaar al zeker is van een selectie, zonder dat daar prestaties aan gekoppeld moeten worden. Het is al helemaal apart als dit een renner is die pas nieuw bij de ploeg komt. Dat is wel het verhaal van Campenaerts en Visma-Lease a Bike.

Als één van de mogelijke verklaringen ging reeds rond dat Campenaerts dezelfde fietsmaat zou hebben als Vingegaard. Wanneer er iets gebeurt met de fiets van de Deen en Campenaerts is in de buurt, dan kan de kopman van Visma-Lease a Bike op een andere en voor hem ook comfortabele fiets stappen. Je zou denken dat er toch nog andere renners zijn die niet zoveel verschillen qua fietsmaat.

Campenaerts wel en Van Baarle niet naar de Tour

Dylan van Baarle heeft in de podcast In Koers onthuld dat dit wel degelijk de reden is waarom Visma-Lease a Bike Campenaerts meeneemt naar de Tour. "De ploeg heeft me verteld dat ze voor Victor Campenaerts hebben gekozen, omdat hij dezelfde fietsmaat heeft als Jonas Vingegaard." Van Baarle zelf zal in principe geen deel uitmaken van de Tourselectie.

Nochtans heeft hij in het verleden al wel bewezen dat hij zowel op het vlakke als in de bergen zijn mannetje kan staan. "Ik had natuurlijk graag weer bij de Tourploeg gezeten, maar ik respecteer de keuze van de ploeg en begrijp het volledig", legt hij er zich bij neer. "Gelukkig heb ik verder een mooi programma." Naast de klassiekers zal Van Baarle de Giro rijden.

Van Baarle revalideert na valpartij

Visma-Lease a Bike kreeg bij onze noorderburen veel kritiek omdat het geen enkele Nederlander opneemt in de oorspronkelijke Tourselectie. Van Baarle is nu nog aan het revalideren van een val in de Tour Down Under.