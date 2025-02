📷 Mooie promotie bij Lotto voor broer van: "Een grote uitdaging"

Bij Lotto Ladies Team wordt Geert Wellens de nieuwe sportdirecteur. Dat liet de ploeg zopas zelf weten aan de buitenwereld.

Het vrouwenwielrennen is geen onbekende voor de 42-jarige Geert Wellens. Hij werkte afgelopen winter samen met Zoe Bäckstedt.

Maar ook wielerploeg Lotto is geen onbekend terrein. “In de winter zet ik mijn werk in het veldrijden voort, maar in de zomer werk ik voor Lotto, waarvoor ik vorig jaar al als VIP-chauffeur aan de slag was”, verklaart Wellens op de website van de wielerploeg.

“Ik zie het als een grote uitdaging. Met jonge rijders werken, jonge talenten helpen hun volle potentieel te bereiken, is iets waar ik echt van kan genieten.”

Wellens was de voorbije dagen al aanwezig op de stage in het Spaanse Altea. “De kopvrouwen van vorig jaar hebben andere oorden opgezocht. Dat betekent niet dat we nu minder gemotiveerd hoeven te zijn. Het is onze taak om het niveau van de rensters op te krikken. Daar kijk ik naar uit.”

Toch moet men ook realistisch zijn, zo oordeelt Wellens. “Het wordt geen makkelijk jaar om tegen de beste teams van de WorldTour op te boksen. We beginnen met een wit blad en gaan proberen iets op te bouwen.”