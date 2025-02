📷 Bart Wellens reageert ludiek op kritiek die hij krijgt op zijn overgewicht

Bart Wellens reed zondag mee in de Sterrencross in Lille. Dat ging veel moeizamer dan hij vroeger gewoon was.

Voor het goede doel werd zondag in Lille de Sterrencross gereden. Aan de start heel wat legendes van vroeger, met onder hen ook Bart Wellens. Dat hij al een tijdje geen crosser meer is, werd duidelijk op de foto’s. Hij draagt wat extra kilootjes met zich mee en daar gaf men hier en daar kritiek op. Wellens heeft nu zelf gereageerd op zij die op hem kritiek gegeven hebben. Dat vindt hij allemaal niet nodig. Hij reageert dan ook ludiek. “Dat het plezant was…”, opent hij bij een foto van zichzelf in koerstenue zondag tijdens de Sterrencross. Maar hij heeft er nog een extra boodschap bij. “PS: Ik waardeer jullie bezorgdheid over mijn extra kilo’s, maar intussen weet ik het wel. Geef me liever een pintje dan jullie ongevraagde mening”, klinkt het ludiek. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Bart Wellens (@bart_wellens)