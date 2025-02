Een probleem of niet? Philipsen heeft wat te zeggen over ploegmaat Mathieu van der Poel en is zich bewust van verschil met 2024

Jasper Philipsen weet ondertussen al enkele jaren wat het is om ploegmaat van Mathieu van der Poel te zijn. In 2024 rendeerde dit het meest in Milaan-Sanremo.

In de grote ronden spreekt het voor zich dat Philipsen er wel bij vaart. Van der Poel doet aan het einde van een vlakke rit graag een lead-out voor zijn Belgische ploegmaat, wetende dat hij zelf niet zou kunnen winnen. Bij de topklassiekers is het toch een heel ander gegeven: daar liggen immers ook grote kansen voor Mathieu van der Poel zelf.

Philipsen verklaarde tegenover de pers dat hij het nog altijd niet als een moeilijkheid ervaart om aan de zijde van Van der Poel te koersen. "Tot nog toe heb ik het altijd als een voordeel ervaren", citeert In De Leiderstrui de Belg. "Ik vind het altijd heel leuk om met hem in de ploeg te rijden. Niet alleen sportief, maar ook daarbuiten vind ik het voor een heel leuke sfeer zorgen."

Philipsen en Van der Poel op erelijst in Sanremo

Belangrijk is de onderlinge gunfactor tussen beide renners. "Ik denk ook dat hij mij alles gunt en andersom is dat net hetzelfde. Daar zie ik niet meteen een probleem." Milaan-Sanremo is bijvoorbeeld wel een koers waar hun ambities kunnen kruisen. Ze staan beiden al op de erelijst, maar in 2024 was het pas de eerste wegwedstrijd van het jaar voor VPD.

Logisch dus dat Van der Poel in die wedstrijd nog geen supervorm etaleerde. Uiteindelijk reed de ex-wereldkampioen het laatste gaatje dicht, zodat Philipsen kon sprinten. "Vorig jaar kwam dat natuurlijk goed uit in mijn voordeel. Als hij dit jaar wel top is, dan zal hij in tegenstelling tot vorig jaar waarschijnlijk niet wachten tot op de Via Roma."

Van der Poel valt dit jaar wellicht aan op de Poggio

Dat besef is dus wel doorgedrongen. "Dan gaat hij daarvoor al iets proberen. En als hij in topvorm aangaat op de Poggio, dan ga ik waarschijnlijk niet kunnen volgen", lacht Philipsen.