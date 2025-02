Ex-CEO Soudal Quick-Step in de bloemetjes gezet voor huzarenstukje: "Meeste verdienste moet naar Patrick Lefevere gaan"

Patrick Lefevere zal het graag horen. Zijn opvolger Jurgen Foré is nu de CEO van Soudal Quick-Step, maar onder Lefevere heeft de ploeg de laatste jaren de omslag gemaakt van klassieke ploeg naar rondeploeg.

Dat was noodzakelijk door het strikken van een supertalent als Remco Evenepoel, maar dat maakte het nog niet bepaald gemakkelijk. Grotendeels is dat toch gelukt, stelt James Knox vast. De Britse renner rijdt ook in 2025 nog voor Soudal Quick-Step. "De meeste van de verdienste moet naar Patrick Lefevere gaan voor de rekrutering en om te kijken wat hij kon doen op de markt", zegt Knox aan Rouleur.

"Hij heeft zijn best gedaan om een ploeg te bouwen die Remco zo goed mogelijk kan ondersteunen", krijgt Lefevere een compliment. "Als je de vergelijking maakt met de budgetten van de grote teams die voor het klassement gaan, moet je erkennen dat hij geen super-domestiques heeft vastgelegd zoals Ineos, Visma en UAE dat hebben gedaan. Hij heeft wel de laatste vijf-zes jaar de best mogelijke ploeg samengesteld."

Lefevere heeft het met zijn budget aardig gedaan

Het valt niet te onderschatten welke cultuurschok ze bij Soudal Quick-Step moesten ondergaan de laatste seizoenen. Hetzelfde geldt voor Lefevere. "Tien jaar geleden was hij voor zijn kern aan het rondkijken voor de beste sprinters, de beste lead-out mannen en toekomstige klassieke renners. Hij is er in geslaagd om zijn focus een beetje aan te passen en een sterkere ploeg te bouwen, met het budget dat hij ter beschikking had."

Wat meer financiële ruimte, zou zeker welkom geweest zijn. Het blijft bizar dat dit er bij een team als Soudal Quick-Step niet is. Dat neemt niet weg dat Lefevere het prima gedaan heeft. "Hij is goed in het spotten van bepaalde zaken. Het zou fantastisch zijn als hij 10 miljoen meer had gehad, maar hij heeft het goed gedaan binnen de mate van het mogelijke."

Toekomst Soudal Quick-Step is verzekerd

Het zal Patrick Lefevere dan ook veel deugd doen dat Zdenek Bakala zich ertoe verbonden heeft om zich in de toekomst te blijven engageren voor de ploeg.