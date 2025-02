Nederlandse ex-renner redt een mensenleven en wordt tot een grote held uitgeroepen: "Ik ben blij dat het me lukte"

Opvallend nieuws uit Nederland deze week. Daar heeft een voormalig profwielrenner zich een held getoond door een vrouw uit een zinkende auto te redden.

De Kromme Mijdrecht is een riviertje in Nederland en ook de plek waar onlangs dus een heldendaad nodig was. Door een onbekende oorzaak belandde een wagen in het water. U kunt het vervolg al raden: de auto zou zinken. Volgens ooggetuigen was de 69-jarige Peter Zijerveld in staat om nog tijdig een vrouw uit het zinkende voertuig te helpen.

Als de vrouw niet uit de wagen was geraakt, had ze ongetwijfeld het leven verloren. De actie van Zijerveld wordt dan ook meer dan terecht bestempeld als een heldendaad. In het Algemeen Dagblad bleef de voormalige profwielrenner zijn nuchtere zelve. "Ik deed wat ieder zou moeten doen en ben blij dat het me lukte", reageerde hij.

Nederlandse ex-renner hoeft niet bescheiden te zijn

De Amstelhoeker hoeft echter helemaal niet te bescheiden te zijn. De vrouw in kwestie zal hem zeker en vast enorm dankbaar zijn. Er is geen sportieve prestatie die hier tegenop kan, al stond hij destijds als wielrenner ook wel zijn mannetje. Zijerveld won in 1981 de Ruta del Sol. Twee keer reed hij de Ronde van Spanje uit en één keer stond hij aan de start van de Tour.

Na zijn actieve wielerloopbaan is hij ook nog tot 1990 professioneel triatleet geweest. Er volgde ook nog een terugkeer naar het wielrennen, want hij werd nog een soort van talentencoach en ging bij de Nederlandse wielerfederatie KNWU aan de slag. Zijerveld heeft dus heel wat om trots op te zijn, al is het niets in vergelijking met wat hij betekende voor de vrouw wiens leven in gevaar was.

Zijerveld maakt trainingstocht op juiste moment

De autobestuurder mag zich gelukkig prijzen dat Zijerveld uitgerekend op dat moment aan een trainingsrondje bezig was.