Duels met Mathieu en Wout op komst: "Moet hij de cross redden?"

De 21-jarige Tibor Del Grosso pakte onlangs verrassend de Nederlandse trui in het veldrijden bij de profs. Opnieuw lijkt de ploeg van de gebroeders Roodhooft goud in handen te hebben. Mogen we van hem ook op de weg wat gaan verwachten?

In Koksijde had Tibor Del Grosso zijn neus al aan het venster gestoken met een tweede plaats en de Nederlander bevestigde op het Nederlands kampioenschap door de titel te pakken bij de profs. Duels met de toppers En dat terwijl Del Grosso nog maar een belofte is - op het WK in Liévin werd hij 'gewoon' wereldkampioen bij de beloften. En dus zijn de analisten vol lof voor hem en vermoeden ze het allerbeste met oog op de toekomst. “Hij maakt inderdaad nog wat indruk en doet nog wat van die sprongetjes. Supporters zullen dat graag zien, maar dat is typisch Del Grosso. Er is een kantje aan dat die dingen graag doet. Hij straalt het wel uit, het hoort er misschien wel bij", aldus Sven Vanthourenhout. Cross redden? “Hij komt eraan en het zal niet lang meer duren. Zet er ook nog Thibau Nys bij en dan gaan we misschien wel mooie crossen zien. Dat hoeft op zich maar twee maanden te duren.” “Moeten we op hem de hoop vestigen om de duels met Wout van Aert en Mathieu van der Poel te hebben? Hij kan de cross misschien redden", pikte ook Karl Vannieuwkerke in bij Sporza.