Pittige cross in Sint-Niklaas wordt op de balkjes beslist: recordjacht blijft open

Het veldritseizoen is bijna ten einde. Dit weekend is er nog een laatste dubbel weekend. Daarbij begon het op zaterdag met de cross in Sint-Niklaas. Die leverde bij de vrouwen heel wat spanning op.

Een aantal van de absolute wereldtoppers zijn er niet meer bij in Sint-Niklaas, want ook de voorbereiding op het wegseizoen is bezig voor een aantal van de rensters - met de wereldkampioene van Empel op kop natuurlijk.

Duel om de zege

Lucinda Brand wilde maar wat graag nog eens een overwinning pakken en dus trok ze snel ten strijde. Enkel de Italiaanse Sara Casasola kon haar volgen en dus kregen we een duel om de overwinning.

Op een schuine kant was het Casasola die even op weg leek naar de overwinning na een foutje van Brand, maar door over de balkjes te springen én een goede zandstrook te rijden ging de Nederlandse vice-wereldkampioene er toch nog op en over.

Belgen op vier en vijf

Voor Lucinda Brand was het haar vierde overwinning in Sint-Niklaas. Het is bovendien al haar tiende overwinning van het seizoen - enkel van Empel staat nog voor haar met elf stuks. En zo heeft Brand alsnog een doel de laatste dagen van het seizoen.

Inge van der Heijden eindigde op het podium, met Julie Brouwers en Marion Norbert Riberolle eindigden er twee Belgen op plaatsen vier en vijf. Viervoudig winnares Sanne Cant werd tiende in een van haar allerlaatste crossen.