Pure crossers de dupe van Van der Poel en Van Aert?: "Vind ik niet kunnen"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert en Matieu van der Poel lokken bijzonder veel volk naar de cross en zijn nog altijd de grote sterren. Maar daar zijn andere crossers wel deels het slachtoffer van.

Van Aert reed vijf crossen dit seizoen, Van der Poel acht. De wereldkampioen won al zijn crossen, Van Aert won ook twee keer. Qua spanning zorgden Van der Poel en Van Aert niet voor meerwaarde, maar qua toeschouwers wel.

"Maar je moet als organisator ook meer betalen en heb je toch een paar duizend toeschouwers extra nodig", zegt Hans van Kasteren bij Het Nieuwsblad. "Let wel, die jongens verdienen dat. Dat we twee zulke fenomenen dicht bij huis kunnen zien, is echt wel uniek."

Weinig geld voor Iserbyt, Vanthourenhout, Aerts...

Toch leefde de cross ook zonder Van der Poel en Van Aert. Dat is ook duidelijk merkbaar sinds het WK, met telkens veel spanning voor de zege. Maar Van Kasteren stelt ook vast dat de pure crossers daar niet van profiteren.

Veel crossers krijgen dan ook nog amper startgeld, onthult Van Kasteren. "Dat vind ik dan weer niet kunnen. Iserbyt, Vanthourenhout, Aerts… Ook zij werken er hard voor. Of misschien nog harder. Er gaat veel meer geld om in de cross, maar de renners krijgen minder."

Van Kasteren wijst ook naar de Wereldbeker. Het aantal Belgische crossers is er beperkt, waardoor sommigen het een heel weekend zonder wedstrijd moeten stellen omdat ze niet geselecteerd zijn. Dat zorgt er mee voor dat onder meer Jens Adams, Thijs Aerts en Corné van Kessel er straks mee ophouden.