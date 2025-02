Sanne Cant over hét moment waardoor ze besliste om te stoppen: "Toen is er echt iets gekraakt"

Sanne Cant rijdt nog drie crossen en dan zet ze een punt achter haar carrière. Eén telefoontje vorig jaar deed haar de knoop doorhakken om na dit veldritseizoen haar fiets aan de haak te hangen.

Op haar 34ste draait Sanne Cant nog altijd vooraan mee in de cross, afgelopen weekend werd ze zowel in Middelkerke als in Lille vierde. Vaak is Cant nog altijd de beste Belgische, maar toch zet ze volgende week een punt achter haar carrière.

De beslissing om te stoppen nam Cant daags na het Belgisch kampioenschap van vorig jaar. Cant pakte na Lotte Kopecky het zilver, maar kreeg een dag later telefoon van bondscoach Ludwig Willems dat ze niet geselecteerd was voor de Spelen in Parijs.

Cant niet naar de Spelen in Parijs

"De niet-selectie voor de Spelen was voor mij hét keerpunt. Toen is er bij mij echt iets gekraakt", zegt Cant bij HLN. "Het was de teleurstelling te veel. Na dat telefoontje heb ik de knoop meteen doorgehakt."

Tot op de dag van vandaag heeft Cant nog geen uitleg gekregen waarom ze niet geselecteerd werd voor de Spelen. Ze droomde van een afscheid door de grote poort en wilde Kopecky helpen, maar het werd haar niet gegund.

Intussen heeft Cant er wel vrede mee, ze trok op de dag van de olympische wegrit ook naar Parijs. Ze wilde het gevoel van de Spelen toch meemaken. "Ik wilde iets positiefs geven aan die dag, in plaats van te huilen in de zetel."