Is cadeautjestijd stilaan aangebroken in het veldrijden? Crossers uit de Lage Landen bijten ferm van zich af

Het einde van het veldritseizoen nadert, is het dan stilaan ook cadeautjestijd? Het leek wel zo in Sint-Niklaas, waar Niels Vandeputte genoeg had aan een vroege demarrage om naar de winst te soleren.

Waar bleven de anderen dan? Waren ze aan het pokeren of wat was er aan de hand? In elk geval zag Vandeputte niemand meer terug en kon de overwinning hem niet ontsnappen. Voor de Exact Cross-microfoon moesten de andere crossers die het podium haalden de vraag beantwoorden of ze de overwinning hadden weggegeven.

"Ja, maar ik heb daar niets van gezien", verdedigt Lars van der Haar zich meteen. "Voor ik eraan kon beginnen, was Vandeputte al zo ver weg dat het weinig zin heeft om achter hem aan te gaan. Je gaat dat nooit dichtrijden op Niels. Dan is het voor plek 2 en probeer je het hoogst haalbare te behalen. Uiteindelijk heb ik veel op kop moeten rijden, maar ik denk dat het een mooie plek is."

Vanthourenhout voelt zich niet aangesproken

Ook Michael Vanthourenhout voelde zich niet aangesproken. Hij had naar eigen zeggen de zege zeker niet prijsgegeven. "Oh neen, ik alleszins niet. Voor mij was de derde plaats het hoogst haalbare. Ik ben al tevreden dat het veel beter was dan vorige zondag. Ik denk dat Niels gewoon de sterkste was. Af en toe viel het wel stil, maar ik denk dat iedereen geprobeerd heeft om het gat kleiner te maken. Dat lukte niet."

Dan moet je de optelsom maken en stond het in de sterren geschreven dat Vandeputte de Waaslandcross zou winnen. "Niels was de verdiende winnaar. Ik maakte redelijk snel de klik om voor de tweede plaats te strijden, want hij reed elke ronde nog verder weg." Vanthourenhout kwam uiteindelijk als derde over de streep, na Vandeputte en Van der Haar.

Iserbyt titelverdediger in Brussel

Het is dus hopen dat de spanning iets langer aanwezig blijft bij de X2O Trofee in Brussel. Die veldrit staat deze namiddag op het programma. Eli Iserbyt verdedigt in onze hoofdstad zijn overwinning van vorig jaar.