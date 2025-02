Opnieuw op post bij Alpecin-Deceuninck: Belg aan de zijde van Mathieu van der Poel onthult zijn plannen voor 2025

Bij Alpecin-Deceuninck weten ze op wie ze kunnen rekenen. Mathieu van der Poel is opnieuw het grote uithangbord, Gianni Vermeersch blijft één van de meesterknechten.

Gianni Vermeersch heeft bij Cyclism'Actu vooruitgeblikt naar zijn wielerseizoen. Qua benadering hoeft er voor hem niet al te veel te veranderen. "Het is ongeveer hetzelfde als andere jaren. Ik hoop er te staan in de klassiekers." Dat is dan ook het werk dat hem het beste ligt, naast het afwerken van wedstrijden in het gravelbiken.

Daarnaast zijn de voorjaarsklassiekers helemaal zijn ding, zonder dat hij daar ingewikkelde instructies voor moet krijgen. "Ik heb geen specifieke rol, maar mijn focus ligt op de voorbereiding voor de klassiekers waarbij ik de kopmannen probeer te ondersteunen. De afgelopen twee jaar waren echt goed, dus ik hoop dit jaar hetzelfde niveau te bereiken."

Vermeersch voelt geen nood tot verandering

Alpecin-Deceuninck zag met Kragh Andersen en Laurance wel een paar renners vertrekken die in zulke wedstrijden ook hun steentje zouden kunnen bijdragen. "Zoals ik al zei, heb ik de afgelopen jaren steeds dezelfde rol vervuld. Ik zie dus geen reden om dit jaar mijn aanpak te veranderen of de positie van Soren Kragh Andersen of Axel Laurance in te nemen."

Als er één koers is die op het lijf van Vermeersch geschreven is, dan is het wel Parijs-Roubaix. Met een elfde en een zesde plaats was hij in de laatste edities telkens goed voor een ereplaats, terwijl kopman Van der Poel naar winst reed. "Ik ben echt fan van deze wedstrijd. De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zijn, denk ik, de twee belangrijkste en meest prestigieuze eendagskoersen."

Vermeersch geniet van ervaringen in Ronde en Roubaix

Het is dan ook kicken om dan in de finale nog iets te kunnen verwezenlijken. "Als je je in deze koersen kunt meten met de beste renners ter wereld, is dat een geweldig gevoel."