Rijdt Tadej Pogacar nu Parijs-Roubaix of niet? Wereldkampioen en zijn ploeg zijn duidelijk

Komt Tadej Pogacar aan de start van Parijs-Roubaix? Ook een week later, bij de start van de UAE Tour, blijft het een thema.

Tadej Pogacar begint maandag aan zijn seizoen in de UAE Tour, als wereldkampioen. Na twee jaar afwezigheid is de wereldkampioen opnieuw van de partij. Toch ging het maar over één koers bij zijn persconferentie vooraf: Parijs-Roubaix.

De wereldkampioen was duidelijk toen er werd gevraagd of hij op 13 april aan de start zou staan. "Geen commentaar", citeert HLN Pogacar. Hij bevestigde niet, maar ontkende ook niet. "Ik ben hier voor deze wedstrijd: laten we focussen op de UAE Tour, niet op Roubaix."

Gianetti ontkent deelname Pogacar aan Parijs-Roubaix

CEO Mauro Gianetti maakte duidelijk dat Parijs-Roubaix niet op de planning staat van Pogacar. De wereldkampioen was gewoon in België om de Ronde van Vlaanderen te verkennen. Daags nadien ging Wellens Parijs-Roubaix verkennen en Pogacar is gewoon meegegaan.

"Hij moest toch trainen", stelt Gianetti. "En het is Tadej: hij voelde zich goed, Tim begon hem te filmen, het was een grap", wil Gianetti er niet meer van maken. Er zijn voorlopig ook geen plannen om het programma van Pogacar aan te passen.

Parijs-Roubaix ligt Pogacar nauw aan het hart en droomt er ook van om de Hel van het Noorden ooit te winnen. "Maar het is ook Roubaix: geen koers waaraan je zonder goede voorbereiding begint", besloot Gianetti nog.