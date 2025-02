Sven Nys en Sanne Cant zijn het helemaal eens: "Echt geen goede zaak voor het veldrijden"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Dit seizoen werd de Wereldbeker in het veldrijden stevig hervomd. Na de eerste editie trekken Sven Nys en Sanne Cant dezelfde conclusie.

Het aantal manches in de Wereldbeker veldrijden werd teruggebracht naar twaalf, de Amerikaanse trip werd geschrapt en de manches werden gereden tussen eind november en eind januari. Dat is de samenvatting van de nieuwe Wereldbeker.

De crossers reden die Wereldbeker dit seizoen voor het eerst. "Geen goede zaak", zegt Sven Nys bij Sporza Daily. "Maar ik heb me er inmiddels bij neergelegd." Ook Sanne Cant vindt dat. "Ik vind het ook een slechte zaak."

Nys en Cant willen meer spreiding van de Wereldbeker

"Iedereen is momenteel doodop. Zo'n compacte kalender vraagt erg veel van je lichaam. En als je een keer ziek bent, kan je het schudden. Daarom vind ik het beter om die Wereldbekerwedstrijden weer te spreiden over het seizoen", zegt Cant.

Sven Nys komt dan ook met een duidelijke oproep. "Geef de renners en rensters wat lucht. Nu neemt niemand de Wereldbeker au sérieux en regent het annulaties." Als de Wereldbeker meer gespreid wordt, dan hebben renners de ruimte om eens op stage te gaan.

De UCI mikt met de helft van de manches in december op de deelname van Van der Poel en Van Aert. "Die toppers pikken hun wedstrijden er toch uit", zegt Cant. "En wij moeten onze wedstrijden niet op hen afstemmen."