"Kijk maar naar Mathieu van der Poel": Sven Nys maakt duidelijk statement over de cross

Het WK was lang niet het einde van het crossseizoen. Toch hielden heel wat renners het voor bekeken in het veld.

Het was opvallend hoeveel renners na het WK veldrijden een punt achter hun crossseizoen zetten. De meesten doen dat om zich te focussen op het wegseizoen.

Enkel de pure crossers zijn deze maand nog te zien in de allerlaatste veldritten van het seizoen. Of dat de wedstrijden te veel zijn voor de cross?

“Neen”, antwoordt Sven Nys klaar en duidelijk bij Sporza. “Voor de echte traditionele crossers vind ik dat de periode van begin oktober tot twee weken na het WK er absoluut mag zijn.”

Toch is het niet meer hetzelfde. “Een aantal dominante renners is niet meer aanwezig en dat voelt aan als een leegte: in de eerste weken van het seizoen en nu na het WK, maar de crossers leveren in die periode wel een mooie strijd.”

Ook zo’n Thibau stopte na het WK veldrijden. “We moeten er rekening mee houden dat renners gaan combineren en keuzes moeten maken. Daardoor rijden ze ook minder en minder. Dat geldt niet alleen in onze discipline. Kijk naar het voorjaar van Mathieu van der Poel. Hij rijdt slechts een handvol koersen in het voorjaar.”