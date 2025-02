Sanne Cant kritisch voor Belgisch kampioene Marion Norbert Riberolle: "Moet ze dringend aan werken"

Na 15 jaar is Sanne Cant geen Belgisch kampioene meer in het veldrijden, wel Marion Norbert Riberolle. Zij heeft echter wel nog een groot werkpunt volgens Cant.

Zondag in Oostmalle rijdt Sanne Cant haar laatste veldrit uit haar carrière, daarna hangt ze haar fiets aan de haak. Omdat Cant niet wilde dat de Belgische driekleur niet te zien zou zijn in het veld volgend seizoen, stond ze dit jaar niet aan de start.

Haar ploeggenote Marion Nobert Riberolle volgde Cant op als Belgisch kampioene, winnen in haar nieuwe trui lukte nog niet. En dat is misschien wel een gevolg van het grootste werkpunt van Norbert Riberolle.

Cant onthult grote werkpunt van Norbert Riberolle

"Zij laat zien dat ze echt iets in haar mars heeft, maar ze moet er elke cross staan. Dat is een punt waar ze dringend aan moet werken", zegt Cant bij Sporza. "Nu pikt ze er vaak de wedstrijden uit waar ze zin in heeft, wedstrijden die haar liggen"

"Dat heeft met motivatie te maken, want ik ben overtuigd dat ze elke wedstrijd aankan." Dat bewees Norbert Riberolle ook afgelopen weekend in Brussel, waar ze tweede werd achter haar ploeggenote Sara Casasola.

Norbert Riberolle werd begin dit jaar 26 jaar, ze komt dus stilaan op de top van haar kunnen. Naast het BK won Norbert Riberolle dit jaar ook in Loenhout en in Essen, op het WK in Liévin werd ze elfde.