Vanmarcke stelt iets merkwaardig vast bij Pogacar, maar ziet ook "unieke" Van Aert

Tijdens de winter leggen renners niet alleen een basis, maar werken ze ook aan de marginal gains om nog beter te worden. Tadej Pogacar pakte tijdens de tijdrit van de UAE Tour uit met een nieuwe positie op de fiets.

Ook op zijn wegfiets zoekt Pogacar de perfectie op. De wereldkampioen hecht volgens Sep Vanmarcke veel aandacht aan zijn heuphoek, de hoek die de rug en de bovenbenen maken. Een te scherpe heuphoek neemt vermogen weg en belast de onderrug.

Pogacar gebruikt onder meer cranks van 165mm om zijn heuphoek beter te maken. Want hoe langer de cranks, hoe hoger de voet komt bij de trapbeweging en hoe meer de bovenbenen richting de romp geduwd worden

"Het valt mij op dat Pogacar – en bij uitbreiding alle renners van UAE – tamelijk rechtop op de fiets zitten", zegt Vanmarcke bij Het Nieuwsblad. Maar houden renners die ideale fietspositie wel vast als ze in volle inspanning zitten?

"Ik zie veel renners dan naar voren schuiven, echt tot op het puntje van hun zadel. Uitzondering is Wout van Aert die altijd het volledige draagvlak blijft benutten", stelt Vanmarcke nog.

My thoughts on Pogacar after the UAE TT Stage:



1. It appears that Pogacar has a new TT position substantially reducing his frontal cda. While his bike looks similar, his position is different allowing him to close the hole between his hands and head easier this year. He might be… pic.twitter.com/hBUbKAJ1zh