Zonneveld waarschuwt Van Aert en Van der Poel voor Pogacar: "Zou er niet gerust op zijn"

De verkenning van Tadej Pogacar van Parijs-Roubaix deed heel wat stof opwaaien. Thijs Zonneveld ziet het vooral als psychologische oorlogsvoering tegenover zijn concurrenten.

Zo'n twee weken geleden deed Tadej Pogacar iedereen schrikken met zijn verkenning van het parcours van Parijs-Roubaix. Toch zou Parijs-Roubaix voorlopig niet op het programma staan van de wereldkampioen.

Volgens Thijs Zonneveld hoort Pogacar meteen bij de favorieten voor de winst. "Hij is handig, kan goed positioneren en als het een lange en zware wedstrijd wordt, dan is dat ook prima voor hem. En voor een lichte renner heeft hij ook nog een heel hoog absoluut vermogen", zegt hij bij In het Wiel.

Zonneveld waarschuwt Van Aert en Pogacar

"Ik zou er toch niet gerust op zijn als ik Van der Poel en Van Aert was. Ik zou hem geen tien meter geven. Van der Poel was nog redelijk onderkoeld, maar anderen al minder. Philipsen zei al: 'Waarom zou je in Het Bos gaan verkennen als je niet het plan hebt om mee te doen?' Een goed punt."

Het noch ontkennen noch bevestigen van zijn deelname aan Parijs-Roubaix, is volgens Zonneveld allemaal onderdeel van het spel. "Hij is ook bezig met iedereen de kop gek maken, en dat lukt hem vrij aardig."

En als het niet voor dit jaar is, dan kan het al voor volgend jaar zijn. "Hij is al bezig met psychologische oorlogsvoering. Je komt niet voor je plezier in dat deel van Frankrijk en als je dan ook nog 165 kilometer in druilerig weer over kasseien gaat rijden, dan is dat met een idee."