Bondscoach schrapt nu al één naam voor EK en zet zelfs vraagtekens bij Wout van Aert

Bondscoach Serge Pauwels verkende deze week het parcours van het EK. Dat wordt begin april in de Drôme en Ardèche in Frankrijk gereden.

Van Privas naar Valence, een parcours van maar liefst 203 kilometer en ook nog eens 3.306 hoogtemeters. Het EK wordt geen zondagswandeling dit jaar.

Voor bondscoach Serge Pauwels zal dat ook zijn gevolgen hebben voor de selectie. Er is één naam die hij nu al helemaal lijkt te schrappen.

“Deze koers zal te zwaar zijn voor een renner als Arnaud De Lie”, klinkt het bij La Dernière Heure. “Het zal echt voor klimmers zijn. Dus ja, het zou Remco goed uitkomen. Maar welk parcours zou niet geschikt zijn voor Evenepoel?”

Al zijn er nog namen die Pauwels nu al naar voor wil schuiven. “Ik denk ook aan een Maxim Van Gils, een Lennert Van Eetvelt... Of een Wout van Aert, maar dan moet hij wel in heel goede conditie zijn.”

Op het lokale circuit zit nog een muur die je kunt vergelijken met Stockeu, of bepaalde stukken van La Roche-aux-Faucons. “Daarna volgt een technische afdaling, maar over een weg in goede conditie, helemaal tot Valence en de finish.”