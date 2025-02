Jan Bakelants onthult hét doel van Mathieu Van der Poel: "Daar heeft hij zijn zinnen op gezet"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel vormen dit voorjaar opnieuw een koningskoppel in het voorjaar. Draaien ze dit jaar de rollen om Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix?

Vorig jaar won Jasper Philipsen voor het eerst een monument met Milaan-Sanremo. Die zege had hij ook te danken aan Mathieu van der Poel, die na de afdaling van de Poggio vol in dienst reed voor Philipsen.

Van der Poel zelf won dan weer voor de derde keer de Ronde van Vlaanderen en voor de tweede keer op rij Parijs-Roubaix. Jasper Philipsen werd voor het tweede jaar op rij tweede in Roubaix, Alpecin-Deceuninck domineerde dus de eerste drie monumenten van het jaar.

Van der Poel voor Sanremo, Philipsen voor Roubaix?

Dit jaar pakt Van der Poel zijn voorjaar iets anders aan, door ook Tirreno-Adriatico te rijden. Volgens Jan Bakelants geeft Van der Poel zo toch een hint waar zijn focus op ligt. "Uit die keuze kan je afleiden dat hij zijn zinnen heeft gezet op een tweede zege in Sanremo", zegt Bakelants bij HLN LIVE.

"Binnen de ploeg zijn de zaken eenduidiger geworden, nu heeft Philipsen ook Milaan-Sanremo gewonnen. Daardoor zal hij misschien de vrijgeleide geven aan Van der Poel om een tweede keer te winnen", gaat Bakelants verder.

"De druk is eraf voor Philipsen, nu hij zijn eerste monument en een aantal ritten in de Tour heeft gewonnen. Misschien lonkt hij nu wel meer naar Parijs-Roubaix? Al zal hij ook geen tweede zege in Milaan-Sanremo laten liggen."