Tim Merlier ziet twee gemiste kansen in etappe van vandaag in de UAE Tour

Tim Merlier werd vandaag tweede in de vierde etappe van de UAE Tour. Hij moest de duimen leggen tegen Jonathan Milan.

Jonathan Milan pakte een twee op twee in de sprintetappes van de UAE Tour, al had hij vandaag niet veel overschot op Tim Merlier.

Onze landgenoot was echter wel blij met zijn prestatie. “Ik denk dat ik een goeie sprint gereden heb, maar ik kwam nét te laat”, vertelde Merlier na afloop van de koers.

“Milan viel wel een beetje stil, maar niet genoeg. Het scheelde niet veel, maar tussen winst en verlies zit wel een groot verschil. Het is ook verre van slecht, hé. Ik strand op drie, vier centimeter. Een sprint wordt beslist in de details, dat is vandaag nog maar eens bewezen.”

Een gemiste kans, maar Merlier toonde wel dat hij goed in vorm zit, toen het peloton in waaiers werd gescheurd. En daar lag misschien ook wel een tweede gemiste kans van vandaag in de UAE Tour voor onze landgenoot.

“Ik was eigenlijk verrast dat het twee keer gescheurd is. Misschien hadden we, met de benen die ik had, beter de tweede keer vol doorgetrokken en zo met een man of veertig naar de meet gereden. Maar iedereen wilde zich natuurlijk ook wat sparen voor de sprint”, besluit Merlier.