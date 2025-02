🎥 Jordi Meeus schiet raak in de Algarve en onthult zijn drie grote doelen van dit voorjaar

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Jordi Meeus heeft de derde etappe in de Ronde van de Algarve gewonnen. De Belg van Red Bull-BORA-hansgrohe klopte onder meer Arnaud De Lie en Wout van Aert.

Na het fiasco in de eerste rit was het eindelijk aan de massasprinters in de derde etappe van de Ronde van de Algarve. Daarbij heel wat Belgische kanshebbers met Jordi Meeus, Arnaud De Lie, Milan Fretin en Wout van Aert.

De Lie werd door zijn ploegmaat Beullens goed afgezet in de laatste rechte lijn, maar iets te vroeg. Wout van Aert zat iets te ver en liet zich insluiten in de sprint. Ook voor Jordi Meeus zag het er lang niet goed uit.

Meeus maakte echter de goede keuzes en maakte handig gebruik van Van Uden, die zijn sprint vroeg had ingezet. Niemand kon Meeus echt bedreigen en hij won dan ook makkelijk voor Dainese en Girmay. De Lie werd vierde, Fretin zesde en Van Aert achtste.

Meeus onthult zijn doelen in het voorjaar

Voor Meeus is het zijn eerste zege van het seizoen. "Ik ben blij dat ik het kon afmaken. Op een kilometer van de finish zat ik nog net iets te ver, maar ik kon nog wat posities winnen richting de laatste bocht", blikte hij terug bij Sporza.

De doelen voor Meeus voor het voorjaar blijven wel hetzelfde, te beginnen met Kuurne-Brussel-Kuurne. "Daarna trek ik op hoogtestage met focus op Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix." Vorig jaar werd Meeus derde in Gent-Wevelgem en achtste in Parijs-Roubaix.