🎥 Vorig jaar gewonnen, nu achtste: Wout van Aert onthult hoe hij zich liet "ringeloren" in de sprint

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert is er in de Ronde van de Algarve niet in geslaagd om zijn eerste zege van het seizoen te boeken. Hij mengde zich in de massasprint, maar moest tevreden zijn met plek acht.

Vorig jaar won Wout van Aert de etappe met aankomst in Tavira in de Ronde van de Algarve, hij wist dus wat er hem te wachten stond. Ook nu mengde hij zich dus in de massasprint, maar dit keer zonder succes.

"Het was hectisch", zei Van Aert achteraf in een reactie bij VTM Nieuws. Van Aert zat op zo'n 800 meter in het wiel van Arnaud De Lie op plek vier, maar liet zich bij een rondpunt wat laten wegdrummen.

Van Aert laat zich insluiten in de sprint

"Voor de laatste bocht heb ik me laten ringeloren. Daardoor verloor ik veel plekken en zat ik te ver." Van Aert probeerde nog met snelheid van achteruit te komen, maar had geen vrije baan en moest in de remmen gaan.

"Dat zat niet mee. Maar Jordi (Meeus, nvdr.) wint wel mooi." De Belg van Red Bull-BORA-hansgrohe sprintte makkelijk naar zijn eerste zege van het seizoen. Van Aert sprintte nog tot op de finish en werd uiteindelijk achtste.

Zaterdag krijgt Van Aert nog een laatste kans om te sprinten in de Ronde van de Algarve. Zondag staat er een tijdrit op het programma, maar de laatste twee kilometer loopt gemiddeld 9,3% op. Voor Van Aert zal dat wellicht te zwaar zijn.