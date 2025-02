Bakelants geeft dé reden voor aanval van 110 kilometer van Pogacar: "Daar trekt hij zich niets van aan"

Tadej Pogacar pakte in de UAE Tour uit met een vroege aanval van meer dan 110 kilometer in een vlakke rit. Volgens Jan Bakelants toont het aan dat zijn ploeg geen vat heeft op de wereldkampioen.

In de vijfde rit van de UAE Tour had Tadej Pogacar duidelijk geen zin om opnieuw 160 kilometer op zijn gemak rond te rijden in het peloton. Samen met onder meer zijn ploegmaat Domen Novak en ook Lennert Van Eetvelt reed Pogacar zo'n 100 kilometer in de aanval.

Volgens de wereldkampioen was het niet helemaal de bedoeling, maar heeft hij er wel een goede dag van gemaakt in de vlucht. En het was voor de wereldkampioen ook een goede training in een anders makkelijke etappe.

Vlucht was ideale training voor Pogacar

Dat is ook de verklaring die Jan Bakelants geeft aan de dag in de vlucht van Tadej Pogacar. "Hij zal zich zorgen gemaakt hebben dat hij belangerijke trainingsintensiteit zou missen", zegt Bakelants bij HLN LIVE.

"Het is een feit dat de UAE Tour niet de lastigste is. In die sprintetappes worden er geen hoge vermogens gehaald en voor renners van het niveau van Pogacar zijn dat echt verloren dagen. Het is geen rustdag, dus hij vindt dat hij er beter vol tegen aan kan gaan."

"Maar het is toch ongezien, ik heb het ook nog nooit gezien. En het toont ook aan dat de ploegleiding niets over hem te zeggen heeft. Elke ploegleidder zou hem aangeraden hebben om ermee te stoppen en zeggen dat het verloren energie is. Maar daar trekt Pogacar zich dus niets van aan."