Is de toekomst al verzekerd? Visma-Lease a Bike lovend over opvolger van Wout van Aert

Wout van Aert is intussen 30 jaar en hoort niet meer bij de jongsten in het peloton. En dus denkt zijn ploeg Visma-Lease a Bike al aan de toekomst, onder meer met een opvolger voor Van Aert.

Visma-Lease a Bike pakte dit jaar uit met de komst van de Duitser Niklas Behrens (21). De wereldkampioen bij de beloften reed bij de opleidingsploeg van Lidl-Trek, maar daar was geen plaats meer in het WorldTour-team.

En dus tekende Behrens een contract voor drie jaar bij het Nederlandse team. De Duitser koerst nog maar twee jaar, daarvoor deed hij aan zwemmen en triatlon. Maar Behrens bewees dus al zijn grote talent met de wereldtitel.

Behrens opvolger van Van Aert?

"Het is moeilijk nu al te zeggen waar hij gaat uitkomen", zegt ploegleider Maarten Wynants bij WielerFlits. "Hij is een pure hardrijder en klassiekerrenner. Maar hij staat er heel open in en we zullen moeten kijken hoe ver zijn reis gaat."

Behrens heeft ook een sterke sprint, in die zin lijkt hij dus wel op Van Aert. In de Omloop Het Nieuwsblad mag hij al een eerste keer proeven van het klassieke werken, samen met kopman Wout van Aert.

De toekomst ziet er dus goed uit voor Behrens en Visma-Lease a Bike. "Wij zullen zeker bijsturen waar nodig, maar voorlopig doet hij het fantastisch. Het is niet dat hij niets kan overleven en kan ook nog best goed klimmen, ondanks zijn gestalte. Hij is eigenlijk een moderne wielrenner."