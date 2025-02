Nieuwe Belgische ploegmaats Herregodts en Vermeersch onthullen hoe Tadej Pogacar écht is

Sinds dit jaar heeft Tadej Pogacar drie Belgische ploegmaats bij UAE Team Emirates-XRG. Florian Vermeersch en Rune Herregodts maakten al kennis met hun nieuwe kopman.

Tim Wellens reed al sinds 2023 bij UAE Team Emirates-XRG, hij mocht dit jaar dus Florian Vermeersch en Rune Herregodts verwelkomen bij de ploeg van Tadej Pogacar. De nieuwkomers rijden samen met de wereldkampioen de UAE Tour.

En de twee Belgen zijn onder de indruk van hun kopman, die toch wordt gezien als de beste renner ter wereld. "Zet een camera op ons aan tafel en laat mensen die niets van koers kennen, gokken wie van ons misschien wel de beste renner ooit is en ze halen hem er niet uit", zegt Herregodts bij HLN.

Herregodts noemt Pogacar dan ook een heel gewone gast, een ster zonder allures. Dat bevestigt ook Florian Vermeersch. "Hij heeft niks excentrieks", zegt de nieuwkomer. "Ik vind dat fijn dat hij zo rustig is."

Altijd een plan en een doel bij UAE

De twee Belgen vinden het ook bijzonder prettig om voor Pogacar te werken, want de Sloveen maakt het werk van zijn ploegmaats ook heel vaak af. Bij de ploeg uit de Emiraten is er voor elke koers ook altijd een plan.

"Vroeger had ik soms een vrije rol in koersen waar ik amper top tien kon rijden. Het is echt plezanter koersen voor iemand die kan winnen, dan vier uur in een koers te zitten en niet weten voor wat. Dan zijn het lange dagen", zegt Herregodts nog.