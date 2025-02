Tadej Pogacar wil één iets absoluut niet doen: "Uit respect voor Remco"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tadej Pogacar pakte eind vorig jaar voor het eerst de wereldtitel op de weg. De Sloveen houdt zich ook strikt aan de ongeschreven regels uit het wielrennen.

Met een aanval van 100 kilometer en een solo van 50 kilometer was Tadej Pogacar vorig jaar in Zürich ongenaakbaar op het WK op de weg. De Sloveen nam de regenboogtrui over van Mathieu van der Poel.

Pogacar mag tot het WK in Rwanda eind september de regenboogtrui dragen, ook op training. De ongeschreven regel in het wielrennen stelt dat je enkel de trui aandoet voor de discipline waarin je die hebt verdiend.

Zo rijdt Thibau Nys op de weg ook niet rond in zijn Belgische of Europese trui van het veldrijden. Tadej Pogacar houdt zich ook strak aan die regel, verklapt zijn nieuwe Belgische ploegmaat Rune Herregodts.

Pogacar toont respect voor wereldkampioen Evenepoel

Zo wilde Pogacar op het einde van een training nog wat op de tijdritfiets trainen. "Hij zei dat hij een gewoon truitje nodig had, want op zijn tijdritfiets wilde hij niet in zijn regenboogtrui rijden. 'Dat maakt toch niet uit', zei ik", zegt Herregodts bij HLN.

"Maar hij wilde echt niet. 'Uit respect voor Remco', zei hij. 'Hij is de wereldkampioen.' Dat vond ik wel klasse." Ook zijn broekspijpen met regenboogbandjes rolde Pogacar op. "Qua respect kan dat wel tellen", stelt Herregodts nog.