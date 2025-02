🎥 Kwakken ze tegen elkaar en blijft het reglementair? Van Aert en Belgische triomfator geven hun versie van de feiten

We hebben een eerste punt van discussie tussen twee Belgen. Niet Wout van Aert triomfeerde in de Ronde van de Algarve maar wel Milan Fretin. De vraag is ook wel of dit niet komt omdat Fretin Van Aert hinderde.

Bij Cycling Pro Net getuigt Wout van Aert alvast dat ze tegen elkaar gekomen zijn in de sprint in Faro. "Ja, ik denk dat we een beetje contact maken. Ik voelde hem mij alvast passeren." Of alles binnen de beperken bleef of er iets onreglementair gebeurd was, liet Van Aert op dat moment in het midden. "Ik zou de beelden eens moeten herbekijken."

Beide Belgen hebben wel eens kunnen overleggen, blijkt uit de reactie van ritwinnaar Fretin. "Als je voor iemand zit, probeer je de snelste weg te zoeken. Ik probeerde in het midden van de weg te blijven en volop te sprinten. Ik heb er Wout naar gevraagd na de koers. Er was niets al te ergs gebeurd. Dit maakt deel uit van het sprinten."

Contact tussen Fretin en Van Aert

Volgens Milan Fretin was het dus niets meer dan één van die fases die zich ontelbare keren voordoen in de spurt. Toen Sporza Van Aert vroeg of hij Fretin zag aangaan, verwees WVA nog eens naar het contact. "Ja, ik voelde hem zelfs aangaan", kon er wel een lachje af. Van Aert leek zich op dat moment wel al neer te leggen bij het resultaat.

🚴🇵🇹​ | België boven in Faro! Niet Van Aert, maar Fretin sprint naar de winst. Grote vraag is: hinderde de ene Belg de andere? 🤔🙌🇧🇪 #VoltaAoAlgarve



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/RF6KdM7IUH — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) February 22, 2025

Bovendien had Wout van Aert een compliment in huis voor de overwinnaar en reageerde hij dus zeker wel op sportieve wijze. "Zijn tweede overwinning al. Als je op zo'n finish kunt winnen: chapeau." Het was inderdaad een lastige aankomst, maar Fretin heeft zich opnieuw bewezen, na eerder al de Clasica de Almeria te winnen een kleine week geleden.

Van Aert wacht nog op eerste zege

Milan Fretin heeft dus al twee keer de smaak van de overwinning kunnen proeven. Bij Wout van Aert staat de teller voorlopig nog op nul.