🎥 Specialisten in spe, opgelet! Mathieu van der Poel gevraagd naar masterclass en die geeft hij dan ook met veel plezier

Wie specialist in een bepaald aspect van het wielrennen wil worden, kan bij Mathieu van der Poel het best terecht. Hij staat bekend als een technisch fenomeen op de fiets.

De voormalige wereldkampioen wegwielrennen is dus ook uitstekend geplaatst om advies te geven aan de talenten van de Zwift Academy. Daar krijgen ze blijkbaar een test op een kartcircuit voorgeschoteld. Bij Alpecin-Deceuninck maken ze telkens een plekje vrij in één van hun ploegen voor de winnaar van de Zwift Academy. Die moet dan wel goed door de bochten kunnen rijden.

Bij GCN vragen ze aan Van der Poel wat de beste manier is om dat aan te pakken. "De basisregel is om outside-inside-outside te gaan. Het belangrijkste voor mij is gewoon om zo vlot mogelijk door de bocht te gaan." Het is dus cruciaal dat het aanvoelt op de best mogelijke manier. Dat kan in de wielersport van persoon tot persoon afhangen.

Veldritachtergrond Van der Poel bepalend

Van der Poel geeft de verklaring waarom hij het belang van die souplesse zo hoog inschat. "Misschien komt dat door mijn achtergrond in het veldrijden, maar het houdt geen steek om naar een bocht toe te sprinten, dan weer zo hard mogelijk te remmen en je daarna het momentum opnieuw moet vinden." Zo verspil je veel te veel krachten.

Dat is helemaal niet de bedoeling. Van der Poel is als geen ander vertrouwd met het offroad-werk en kan dus ook de vergelijking maken met het wegwielrennen. "In het veldrijden of het mountainbike kan je te snel gaan in een bocht. De wielen beginnen dan te slippen maar je kan het wel onder controle houden. Als je op de weg te snel gaat en de wielen beginnen te slippen, dan lig je op de grond. Dat is het grootste verschil."

Van der Poel waarschuwt voor de limiet

Dan ga je automatisch wel je snelheid aanpassen. "Het zorgt ervoor dat je op de weg niet over de limiet kunt gaan."