De nieuwe hype! Zelfs Wout kijkt af van Pogacar en zorgt zo voor grote verbazing: "Verwonderlijk dat Van Aert zo'n stap zet"

Er is weer een hype geboren in het peloton en ook Wout van Aert doet eraan mee: beroep doen op kortere cranks. Tadej Pogacar doet dat nu al twee jaar en velen in het peloton kijken van hem af.

Ze zijn bij Visma-Lease a Bike niet te beroerd om dat toe te geven. "Afkijken is van alle tijden", haalt CEO Richard Plugge aan in Het Laatste Nieuws. "Met goed jatten is ook niets mis. Als beginnend ploegmanager heb ik in 2014 veel gekeken naar het Orica GreenEdge van Shayne Bannan. Nadien waren Team Sky en Ineos het voorbeeld."

Nu zet UAE de toon. "Wij zijn er ons van bewust dat Team UAE vorig jaar de nummer één is geworden omdat ze dingen slim hebben afgekeken van ons, zoals wij op onze beurt goed hebben gekeken naar hen. We zagen dat Pogacar en andere renners van Team UAE koersten met kortere cranks. We waren die piste ook aan het onderzoeken, maar zij hebben het als eerste aangedurfd om het te implementeren, en kennelijk werkt het."

Keisse verbaasd door keuze Van Aert

Van Aert is al gespot met cranks van 165 millimeter en daar kijken de andere teams toch met grote ogen naar. "Het verbaast mij dat stevige beren zoals Van Aert met kortere cranks rijden, het lijkt mij vooral iets voor klimmers", zegt Iljo Keisse, ploegleider bij Soudal Quick-Step. Terwijl bepaalde ploegen volledig de kaart van de kortere cranks trekken, linken andere teams het toch aan specifieke kwaliteiten van renners.

Nikolas Maes, ploegleider bij Lotto, heeft ook al wat opgevangen over het gebruik van kortere cranks. Ook hij is verbaasd dat iemand als Wout van Aert daar voor kiest. "Naar verluidt zouden kortere cranks nadeling zijn voor de explosiviteit, daarom vind ik het verwonderlijk dat Van Aert zo'n stap zet." De toekomst moet uitwijzen of het de juiste keuze is.

Merlier volgt voorbeeld Evenepoel niet

Er zijn nog altijd renners die niet meedoen met de hype, zoals Tim Merlier. "Ik weet dat Remco Evenepoel twee jaar geleden veranderd is naar kortere cranks, maar ik rijd al sinds mijn twaalfde met dezelfde cranks en zal niet meer veranderen."