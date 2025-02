Einde van de aanslepende problemen? Eli Iserbyt is onder het mes gegaan en heeft operatieve ingreep achter de rug

Laten we voor Eli Iserbyt hopen dat de fysieke problemen nu sterk afnemen. Hij is onder het mes gegaan om de pijn in zijn linkerbeen aan te pakken.

Eli Iserbyt heeft een wisselvallig veldritseizoen achter de rug. De veldrijder van Pauwels Sauzen-Cibel Clementines pakte wel knap de eindwinst in de X2O Trofee, maar ervaarde dit seizoen ook steeds vaker fysieke problemen aan zijn linkerbeen. Dat kon hem tijdens een veldrit sterk parten spelen. Zo was het ook niet eenvoudig om voor elke cross te bepalen wat hij ervan kon verwachten.

Een vijftal dagen geleden meldde zijn ploeg al dat een diepgaand onderzoek een verminderde bloeddoorstroming in de liesslagader heeft onthuld. Het plan was om op donderdag 20 februari een operatieve ingreep te laten uitvoeren. Alles lijkt ook volgens plan verlopen te zijn, na de berichtgeving op Eurosport tijdens de uitzending van de UAE Tour.

Operatie is uitgevoerd bij Iserbyt

Commentator Jeroen Van Belleghem gaf aan een berichtje gekregen te hebben van Eli Iserbyt, met het nieuws dat de crosser ondertussen wel degelijk onder het mes is gegaan. Zijn ploeg had eerder al aangegeven dat na de operatie een periode van zes weken zonder inspanningen zou volgen voor Iserbyt. Daar zal hij zich dus in principe aan moeten houden.

Lange tijd werden Eli Iserbyt en Pauwels Sauzen-Cibel Clementines achtervolgd door grote onzekerheid rond de aard van de blessure van de West-Vlaming. Het positieve is dat die onzekerheid nu verdwenen is en dat het specifieke probleem gevonden is. Nu is het nog afwachten wat het effect van de operatie zal zijn op langere termijn.

Hopen op fitte Iserbyt volgend seizoen

De grote hoop is uiteraard dat Eli Iserbyt na zijn herstelperiode en de nodige rust zich volop kan voorbereiden op het volgende veldritseizoen, om dan weer topfit aan de start te staan.