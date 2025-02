Einde van zes jaar durende samenwerking na tegenvallend seizoen: Mettepenningen zwaait één van zijn uithangborden uit

Een samenwerking van zes jaar is behoorlijk lang in de crosswereld. Zo lang hebben Jurgen Mettepenningen en Denise Betsema effectief samengewerkt.

De Nederlandse veldrijdster tekende eind 2018 bij Marlux-Bingoal, de veldritploeg die we anno 2025 kennen onder de naam Pauwels Sauzen-Cibel Clementines. Zoals Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout de voorbije jaren de uithangborden waren bij de mannenploeg, was Denise Betsema dat in het vrouwenveldrijden. Verschillende seizoenen maakte ze deel uit van de internationale top.

Zowel op het EK veldrijden 2018 van Rosmalen als het WK 2021 in Oostende eindigde Betsema derde en behaalde ze de bronzen medaille. Daarnaat eindigde ze ook maar liefst acht keer in de top drie van een regelmatigheidscriterium. Door een dopingschorsing stond ze wel zes maanden aan de kant en werden enkele resultaten geschrapt.

Moeizaam seizoen voor Betsema

In de twee laatste seizoenen heeft Betsema het moeilijk gehad om weer aan te knopen met haar niveau van weleer. Voornamelijk het huidige seizoen verliep erg moeizaam. Haar podiumplaats op het NK was wel een lichtpuntje. Daarnaast is haar recente vierde plaats in de X2O-cross in Brussel haar beste notering in een lange tijd.

Het contract van Betsema liep in principe af tijdens de jaarwisseling, maar werd dan nog eens met twee maand verlengd. Een volgende contractverlenging komt er niet. "We willen Denise bedanken voor de samenwerking en wensen haar alle succes toe in haar verdere carrière", laat ploegmanager Jurgen Mettepenningen weten.

Betsema rijdt in Oostmalle haar laatste cross voor Pauwels Sauzen-Cibel Clementines. "Daarna is mijn weg vrij en deze zie ik met een open blik en veel vertrouwen tegemoet", verkondigt de 32-jarige veldrijdster zelf op Instagram.