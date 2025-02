Niet winnen? Dan is dan lastige vraag van zoon beantwoorden: Georges van Aert drukt al zijn stempel op het koersgebeuren

Wout van Aert neemt op de koers zowel de rol van wielrenner als die van vader op. Ook Georges en Jerome zijn erbij in de Algarve.

Wie heeft er nog journalisten nodig als de zoontjes van de wielrenners al met pertinente vragen voor de dag komen? Aan de aankomst van de derde etappe in de Ronde van de Algarve kon een onderonsje gespot worden tussen Wout van Aert en zijn zoontjes Georges en Jerome. Vrouwlief Sarah De Bie is met de kinderen naar Portugal gereisd.

Het gezin Van Aert deed ook het plekje Tavira aan, vlak bij de Spaanse grens. Daar had Wout van Aert vorig jaar gewonnen en dat maakte hem ook deze keer tot één van de favorieten. Van Aert kwam ditmaal echter slechts als achtste over de streep. Achteraf moest Wout het dan ook wel uitleggen ... aan zijn kinderen in de eerste plaats.

Georges brengt Wout van Aert aan het lachen

La Dernière Heure ving op hoe Georges een vraag stelde die prima in een interview zou thuishoren. "Papa, waarom ben je als achtste geëindigd?" Wie weet is er voor Georges wel een toekomst als journalist weggelegd. Wout had een helder antwoord klaar. "Heel simpel, omdat er zeven jongens sterker waren dan ik", lachte de renner van Visma-Lease a Bike.

Het zijn altijd wel leuke ogenblikken, die momenten tussen de wielrenner en zijn geliefden vlak na de koers. Door de declassering van Dainese, die als tweede over de meet was gereden, schoof Wout van Aert wel nog een plekje op. Van Aert werd uiteindelijk als zevende en niet als achtste opgenomen in de rituitslag. Voor hem zal dat geen verschil uitgemaakt hebben.

Gezin Van Aert duimt voor overwinning

Misschien dat Georges er toch wel blij mee is, want het is tenslotte een plekje dichter bij de overwinnning. In het gezin Van Aert zullen ze hopen dat die zege er deze week nog aankomt in de Algarve.