Toch al wat het Ronde van Vlaanderen-gevoel te pakken krijgen? Remco Evenepoel pakt uit met opvallend intermezzo

Dit jaar zullen we Remco Evenepoel nog niet de Ronde van Vlaanderen rijden. De kans dat we hem ooit wel in Vlaanderens Mooiste in actie zien blijft aanwezig.

Van Remco Evenepoel weten we waar hij tegenwoordig mee bezig is: hij is hard aan het werken aan zijn herstel, in de hoop om de start van de Brabantse Pijl te halen op 18 april. Die dag zou Evenepoel zijn eerste wedstrijd uit 2025 moeten rijden. Zijn traject richting dat moment kunnen we ook perfect volgen via zijn activiteiten op zijn Strava-profiel.

Daar staat ook een opvallende fietstocht op die Evenepoel vrijdag aflegde. Het was een rit van iets meer dan 160 kilometer, goed om in totaal 4 uur, 56 minuten en 32 seconden op de fiets door te brengen. Tijd genoeg om verschillende regio's in ons land aan te doen. Zo passeerde Evenepoel in het Henegouwse Lessen maar ook in Pajottegem en Geraardsbergen.

Evenepoel op Muur van Geraardsbergen

Als de naam van de Oost-Vlaamse stad Geraardsbergen valt, weten we al genoeg: Evenepoel heeft een deel van het (vroegere) parcours van de Ronde van Vlaanderen afgelegd. Hij reed inderdaad gekende hellingen als de Kanariberg, Hotond, de Knoteberg en de Muur van Geraardsbergen op. Stuk voor stuk heuvels die we kennen uit het Vlaamse voorjaar en al dan niet voorkomen in de Ronde.

Het kan nooit kwaad om nog wat meer vertrouwd te geraken met deze wegen, in afwachting van een deelname aan de Ronde van Vlaanderen in de toekomst. Patrick Lefevere deed in de loop van 2024 zelfs de suggestie dat het in 2025 al zover kon komen. Evenepoel temperde die verwachting daarna en zijn val op training stak al helemaal stokken in de wielen.

Evenepoel laat Vlaamse wielerfans nog dromen

Door de omstandigheden zou de Ronde dit jaar sowieso te vroeg komen, maar de Vlaamse wielerfan mag nog altijd dromen om Remco in actie te zien in de Hoogmis in 2026 of later.