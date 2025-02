Wat zal ze zeggen over Merlier? Cameron Vandenbroucke heeft nieuwe uitdaging beet en het heeft met de koers te maken

Tim Merlier zit in het prille seizoen al aan drie zeges en ook partner Cameron Vandenbroucke zit ondertussen niet stil. Zij heeft een uitdaging beet die aan de koerswereld verbonden is.

Cameron Vandenbroucke heeft het boeiende nieuws aangekondigd op haar Instagrampagina, met een foto waarop ze een microfoon van de RTBF, de Franstalige publieke omroep, vasthoudt. Dat is uiteraard niet zomaar. Een initiatief van de tv-zender kan voortaan rekenen op de inzet van de dochter van Frank Vandenbroucke.

"Ik vind het fijn om de ploeg te vervoegen van 'On connait nos classiques' bij de RTBF", wat in het Nederlandse zoveel betekent als 'we kennen onze klassiekers'. Dat is een podcast die aan de RTBF verbonden is. Daar zal Vandenbroucke voortaan haar mening geven en het wordt ongetwijfeld interessant wat ze te vertellen heeft over de beleving achter de schermen.

Samen met Tim Merlier

Cameron kent het koerswereldje immers maar al te goed. Ze heeft de sportmicrobe geërfd van haar papa, want ze is zelf nog wielrenster geweest en is ook een voormalig atlete. Ondertussen heeft ze al enkele jaren een relatie met Tim Merlier van Soudal Quick-Step. Samen zijn ze ook de fiere ouders van een zoontje Jules. Ze is op de koers dan ook wel eens langs het parcours te vinden.

"Afspraak maandag voor de eerste podcast van het seizoen", laat de 26-jarige vrouw alvast weten dat ze veel zin heeft in haar nieuwe uitdaging. Vandenbroucke krijgt alvast heel wat gelukwensen op sociale media. Er zijn duidelijk heel wat mensen die er naar uitkijken naar wat ze te vertellen heeft over zaken van binnen en buiten de wielrennerij.

Cameron Vandenbroucke klaar om stem te laten horen

Zo is er weer een nieuwe vrouwelijke stem die zich met regelmaat zal laten horen over de ontwikkelingen in de wielersport.