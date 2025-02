🎥 Ex-ploegmaat komt met duidelijke taal over straffe stoot van Tim Merlier

Tim Merlier verbaasde iedereen in de laatste sprint in de UAE Tour door met lengten voorsprong te winnen. Ex-ploegmaat Fabio Jakobsen is niet verbaasd over de prestaties van de Europese kampioen.

Vanuit ongeveer 15de positie schoot Tim Merlier voorbij alles en iedereen en maakte er zo een sprint van zo'n 300 meter van. Met tegenwind is er bijna nooit kans op slagen, maar Merlier hield vol en won met lengten voorsprong. "Ik zat op 500 meter van de meet ingesloten en dacht eigenlijk dat mijn kansen verkeken waren. Toen ik vrij kwam, ben ik maar gegaan en dat bleek de juiste ’move’", blikt Merlier terug op zijn sprint bij Het Nieuwsblad. Merlier keek achteraf nog eens naar zijn data en klokte af op een maximale snelheid van maar liefst 67 kilometer per uur. Met tegenwind. Ook de gemiddelde en maximale wattages van Merlier zijn om van te duizelen. Jakobsen wil ook weer kunnen wat Merlier deed Ex-ploegmaat Fabio Jakobsen, die vijfde werd, is niet verbaasd over wat Merlier klaar speelde in de straten van Abu Dhabi. "Dit doet hij wel vaker", zei de Nederlander van Picnic-PostNL. Jakobsen zoekt nog altijd naar de vorm om dat ook weer te kunnen. "Op het EK in 2022 rijd ik hem ook zo voorbij, maar hier doet hij het andersom. Dat is topsport. Het is jaloersmakend, of nee dat niet, maar ik kijk er wel met bewondering naar. Het seizoen is echter nog lang en ik ga nog wel een keer sneller zijn dan Tim." 🚴🇦🇪​ | Bekijk de sprint van Tim Merlier nog eens vanuit de lucht... wat een overwinning! 🙌🇧🇪​



🚴🇦🇪​ | Bekijk de sprint van Tim Merlier nog eens vanuit de lucht... wat een overwinning! 🙌🇧🇪​

— Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) February 22, 2025