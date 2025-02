De man met de superstart in 2025: Soudal Quick-Step pronkt met waanzinnige cijfers achter knalprestatie Tim Merlier

Geen wonder dat Tim Merlier al met een brede glimlach rondrijdt. Hij pakt uit met een superstart van het nieuwe seizoen.

Tim Merlier heeft er ondertussen al wel een patent op om vroeg in het seizoen de zeges aan elkaar te beginnen rijgen. In 2024 heeft hij hetzelfde traject gevolgd. In de AlUla Tour en de UAE Tour was het vorig jaar al verschillende keren raak. Het was een lanceerplatform voor een sterk seizoen waarin hij één van de sterkhouders van Soudal Quick-Step was.

Een jaar later is Merlier bezig om meer van hetzelfde te realiseren en misschien is het allemaal nog een tikkeltje indrukwekkender. Vooral zijn overmacht in de zesde etappe in de UAE Tour sprak boekdelen. Bovendien zijn daar toch ook nog andere kleppers als Jonathan Milan en Jasper Philipsen aanwezig. Misschien wel de twee rapste mannen in het WorldTour-peloton na Merlier.

The best sprinter in the world takes another win at the #UAETour after a phenomenal sprint in the final 200 meters of the stage!



Congrats, @MerlierTim!#No7in2024 #WayToRide



Photo: @GettySport pic.twitter.com/qFUUb8suYR — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) February 22, 2025

Bij Lidl-Trek zullen ze stellen dat Milan zeker even rap is als Merlier maar de Europese kampioen staat toch weer op gelijke hoogte van de Italiaan nadat hij eerder twee zeges moest inhalen. Een beetje hetzelfde scenario als in de Giro vorig jaar. Soudal Quick-Step bombardeerde Merlier na zijn tweede ritzege in de Emiraten alvast tot 'beste sprinter ter wereld'.

Daar stopte de lofzang voor onze landgenoot niet. "Enorme sprint, enorme cijfers", is nog zo'n boodschap van Soudal Quick-Step op sociale media. Er wordt ook meteen van de gelegenheid gebruikt gemaakt om de cijfers van Velon te delen. Zo haalde Merlier in de laatste twintig seconden van zijn meest recente spurt een gemiddelde snelheid van 63,8 kilometer per uur en een maximale snelheid van 66,7 kilometer per uur.

Huge sprint, huge numbers 🔥 pic.twitter.com/wczYyURTTy — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) February 22, 2025

Ook de wattages die het vermogen van Tim Merlier aangeven zorgen voor data om u tegen te zeggen. De overwinningen van Merlier komen duidelijk niet uit de lucht gevallen.